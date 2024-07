Usa | al via lunedì la convention repubblicana che incoronerà Donald Trump candidato alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 luglio 2024)ufficiale per la. Al viaa Milwaukee lachecompatta, senza le divergenze del 2016 e del 2020, il tycoonalle elezioni presidenziali del 5 novembre prossimo, in quest’occasione in probabile, inedita, veste moderata e non divisiva. Sono piuttosto i democratici quest’anno ad essere divisi sulla nomina del loroJoe Biden. 2.400 delegati repubblicani: attesa per il nome del vice del tycoon I delegati saranno 2.400: devono approvare la piattaforma e designare formalmente il ticket:e il vice che l’ex presidente deve ancora designare. “Non è solo un grande momento politico perma per tutti i repubblicani, candidati al Senato,Camera,carica di governatore”, ha commentato Henry Barbour, del Comitato nazionale repubblicano.