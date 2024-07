Uno spettacolo a cielo aperto Musica bancarelle e sport A Castellanza tutti a far festa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Oggi sarà "notte bianca" in città, ovvero spettacoli,, cibo e divertimento. Le vie intorno al Comune, da corso Matteotti a piazza Paolo VI e limitrofi, si animeranno per la settima edizione della. "La notte bianca è ormai una tradizione irrinunciabile della nostra estate cittadina - dice il vicesindaco reggente Cristina Borroni -. Fin dal suo esordio, si è dimostrata un perfetto contenitore di eventi e attività, in cui il mix di cibo,e attrazioni creato dal Gruppo giovani castellanzesi è di volta in volta capace di coinvolgere e aggregare un pubblico estremamente eterogeneo, in un clima festoso di convivialità e sano divertimento. Eventi come questo sono importanti perché, puntando l’attenzione su ciò che unisce, favoriscono la coesione e il senso di comunità".