Traffico Roma del 13-07-2024 ore 18 | 30

(Di sabato 13 luglio 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’ascolto in studio Massimo peschi sulla via Pontina un incidente provoca ancora code tra Castelno e Pomezia direzione Latina nulla da segnalare Invece sul resto della rete viaria della capitale solo nella zona dello Stadio Olimpico ilrisulta intenso per l’atteso concerto dei Coldplay previsto alle 21:03 a chi ancora deve raggiungere l’olimpico ricordiamo che si può arrivare allo stadio anche con i mezzi pubblici attraverso la linea della metro fermata Ottaviano proseguire poi con il bus 32 e scendere alla fermata piazzale della Farnesina oppure sempre sulla linea scendere alla fermata Flaminio E da qui prendere il tram 2 e scendere al capolinea di Piazza Mancini dettagli di queste ed altre notizie sul sito