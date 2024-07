Tour de France 2024 ruggito di Pogacar sui Pirenei | staccato Vingegaard La nuova classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet (Francia), 13 luglio- La tappa 14 deldeporta la carovana da Pau a Saint-Lary-Soulan Pla d'Adet dopo 151,9 km. La prima delle due frazioni nel cuore deisegna il riscatto di Tadejdopo la parziale debacle del Massiccio Centrale, teatro della vittoria in rimonta di Jonas, con 1'' rosicchiato ingenerale. Forse quel giorno la maglia gialla era andato in crisi di fame o forse aveva sottovalutato il rivale. Oggi Tadej non commette nessuno dei due errori e, anzi, per una volta, sfrutta anche il gioco di squadra: Adam Yates scatta a sorpresa, chiamando le altre squadre (Visma-Lease a Bike e Soudal Quick-Step su tutte) a lavorare. In realtà nessuno risponde e stavolta non è tattica, bensì debolezza fotografata dalle difficoltà di Matteo Jorgenson, il luogotenente del danese: ne approfitta, che a 4,6 km dal traguardo scatta e fa il vuoto, rifilando 39'' a, che sale al secondo posto ingenerale con un ritardo che comincia però a essere importante (1'57'').