Tour de France 2024 | il borsino della tappa di oggi Arrivano i Pirenei si rinnova la sfida tra Pogacar e Vingegaard

(Di sabato 13 luglio 2024)i pezzi fortiseconda settimana delde. Si passa suicon la Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet di 153 chilometri, con tre GPM di grido comemalet, Horquette d’Ancizan e Pla d’Adet che getteranno il gruppo nello scompiglio. LA DIRETTA LIVEDIDELDEDALLE 13.20 In una giornata del genere, con un arrivo in salita, sono i due fenomeni ad essere i favoriti: altro duello potenzialmente epico tra Tadeje Jonas, con il danese che appare in forte ripresa dopo la frazione di mercoledì e appare l’unico che può mettere in difficoltà lo sloveno. Terzo gradino per Remco Evenepoel, che andrà del proprio passo ma, senza fuorigiri, può sorprendere. Carlos Rodriguez, uomo di puntaIneos-Grenadiers, ha finora preso qualche mazzata di troppo dai primissimi, ma se avesse la gamba giusta potrebbe togliersi soddisfazioni.