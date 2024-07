Tessmann-Inter accordo non così imminente? Due club esteri lo tentano!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024)è tra gli obiettivi dell’che guarda sia all’immediato che al futuro. Il centrocampista del Venezia, tra i migliori dello scorso campionato di Serie B, è nel mirino dei nerazzurri da settimane ma secondo Usa Today Sports l’non è poiscontato: arrivate offerte da. Affare a rischio? TENTAZIONI – Tannerè nel mirino dell’da settimane ormai. I colloqui con il Venezia vanno avanti e non solo per il centrocampista americano: nei dialoghi ci è finito anche Gaetano Oristanio che inizialmente avrebbe dovuto rappresentare la pedina per arrivare proprio al classe 2001. Ma se la stretta di mano per l’attaccante ex Cagliari è ad un passo, quella pernon sembra. O almeno è quanto rimbalza dagli Stati Uniti, dove sono certi che lo statunitense originario dell’Alabama sia tentato da due