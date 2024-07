Rinnovi Samb | è la volta di Simone Paolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024)è il primo over riconfermato in casa. Il 27enne centrocampista rossoblù è reduce da una stagione estremamente sfortunata costellata da infortuni che praticamente lo hanno tenuto fuori gioco per quasi tutta la stagione agonistica. Alla fine sono 12 le presenze totalizzate in maglia rossoblù condite da un gol realizzato a Senigallia contro la Vigor. Unaa posto fisicamente,, ha dimostrato tutto il suo valore che nell’arco della sua carriera lo hanno portato a collezionare 130 incontri, 12 reti e 20 assist tra i professionisti. Palladini che lo ha seguito attentamente nelle ultime gare tra campionato e play off ha dato subito il suo assenso alla riconferma. Per, quindi, sarà la stagione del rilancio nella squadra della sua città ed indossando una maglia che nella passata stagione ha voluto ad ogni costo, rinunciando anche ad offerte da club di Serie C.