Processo archiviato per Alec Baldwin nascoste delle prove alla difesa

(Di sabato 13 luglio 2024)perdell’attore. Ma non potrebbe finire qui La giudice del New Mexico, Mary Marlowe Sommer, hale accuse di omicidio colposo a carico diper la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film “Rust” nell’ottobre 2021. La decisione arriva dopo la scoperta che l’accusa aveva nascosto alcunecruciali. Queste, secondo la giudice, avrebbero potuto scagionaredall’accusa di aver sparato intenzionalmente la pistola che ha ucciso Hutchins., durante le riprese di una scena, stava impugnando una pistola che gli era stata consegnata come sicura. La pistola, invece, conteneva proiettili veri e, quandoha premuto il grilletto, un colpo è partito, uccidendo Hutchins e ferendo il regista Joel Souza.