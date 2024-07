Oristanio saluta l’Inter | cifre e clausole del passaggio al Venezia – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Già oggi può arrivare l’ufficialità del trasferimento dial. Comincia la serie di operazioni con il club neopromosso in Serie A, che riguarda anche altri giocatori. Le informazioni da Tuttosport. IN USCITA – Gaetanolasciae stavolta a titolo definitivo. Con ilè tutto fatto per il trasferimento del giocatore che nella passata stagione aveva avuto il primo approccio in Serie A al Cagliari. I rossoblù avrebbero anche voluto tenerlo, ma dopo non aver esercitato il diritto di riscatto sono state fatte altre scelte. La scorsa stagione ha vistoprotagonista di 25 presenze con 2 gol, più altre 2 in Coppa Italia. Il tutto condizionato da una frattura riportata a inizio gennaio in una partita contro il Lecce.