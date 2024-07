Napoli cessione Osimhen | blitz dell’agente a Dimaro Il Mattino svela un retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 13 luglio 2024) L’agente di Victorpotrebbe arrivare aper aggiornare il giocatore sulle trattative, ma il nigeriano non ha fretta di lasciare il. Il futuro di Victorpotrebbe presto delinearsi. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il, l’agente del calciatore nigeriano potrebbe arrivare anel fine settimana per aggiornare il suo assistito sulle trattative in corso.e il: una situazione in evoluzione Nonostante le voci di mercato,continua ad allenarsi con professionalità sotto la guida di Antonio Conte. Il quotidiano napoletano rivela un dettaglio interessante: “Il calciatore più pagato della serie A con i 12 milioni di ingaggio annuo, all’improvviso non sembra avere più questa fretta di andar via.