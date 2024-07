Monza occupano la casa di un disabile e lo privano di soldi e cibo | quattro arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2024 – Estorsione a un. Debole, fragile, con problemi di tossicodipendenza, a cui avevano occupato la, a cui sottraevano la pensione, a cui lesinavano persino il. Intorno alla mezzanotte del 10 luglio scorso, gli operatori della polizia di Stato in servizio presso la Centrale Operativa della Questura die della Brianza hanno ricevuto una chiamata da un cittadino monzese che richiedeva aiuto per la presenza, all’interno della sua abitazione, di alcuni cittadini extracomunitari. Dal racconto fatto si è appurato che le persone indicate si erano stabilite nel suo appartamento nel quale avevano occultato sostanza stupefacente utilizzata sia per il consumo, sia per la vendita. Non essendo in grado di risolvere la situazione con le sue forze, aveva pensato di chiedere l’aiuto della polizia.