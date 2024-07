L’estate 2024 è un tripudio di quadretti Vichy righe e maculati per look freschi e originali

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 13 luglio 2024) Non esiste una spiegazione precisa, ma è un dato di fatto che la primavera esiano le stagioni in cui si indossano molto più spesso le stampe. Le belle giornate che si allungano sono infatti il momento in cui si sente fortissimo il richiamo di abiti, camicie e gonne ricche di fantasie a tutto colore, spaziando tra i motivi intramontabili a quelli più eccentrici. Ora che è arrivato anche il periodo dei saldi e c’è ancora tempo per comprare e indossate capi stampati, viene da chiedersi quali siano i trend più forti. Stando al Pinterest Trend Report per la stagione, le tendenze stampe estatevertono su tre grandi classici, in versione originale o rivisitata.