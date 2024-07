’Isoci’ fuori il nuovo brano Ecco ’Levati dal caso’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Eclettici ed indecifrabili. La band picena de ‘ISoci’ sorprende nuovamente i suoi fan con unestivo, ‘Levati dal, che intraprende una strada mai percorsa prima: dopo il minimalismo compositivo che ha caratterizzato tutto l’album ‘Prova a Togliere’, frutto di un’esigenza interiore che ha portato il gruppo ad eliminare quello che per loro era superfluo in quel momento, l’ultima hit va in direzione diametralmente opposta. Un pezzo trascinante, che fa venire voglia di ballare, perfetto per l’estate ma pronto a durare nel tempo, permeato dalla solita ironia, mai banale, con cui ‘ISoci’ riescono a raccontare la loro quotidianità. "Siamo entrati in studio con un’idea, ma fin da subito ilha preso una direzione inaspettata – racconta la band –.