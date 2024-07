Inter già migliorata ma non ancora completata | cosa manca a Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) In attesa di scoprire la nuovadiin amichevole, in ritiro è tempo di conoscere alcune delle novità stagionali. Il calciomercato aiuta il tecnico nerazzurro a perfezionare la sua creatura ma per il disegno perfetto bisogna pazientare. Gli incastri sono davvero obbligati ora MILANO – Le prime tre novità estiva della nuovadi Simonevanno a colmare altrettante lacune createsi in rosa il 30 giugno. In panchina più che nella formazione titolare. Il classe ’98 spagnolo Josep Martinez (Genoa) prende il posto di Emil Audero tra i pali. Si tratta del backup del numero 1 Yann Sommer in porta. Il classe ’94 polacco Piotr Zielinski (Napoli) sostituisce in un colpo solo Davy Klaassen e Stefano Sensi a centrocampo. Ed è senza dubbio il primo cambio sulla linea mediana, quindi l’alter ego della mezzala sinistra Henrikh Mkhitaryan ma non solo.