House of the Dragon | Tom Glynn-Carney spiega perché il suo Re Aegon non è un semplice cattivo

(Di sabato 13 luglio 2024) La seconda stagione diof theè ben avviata e, non so voi, uno dei personaggi di spicco di questa stagione è sicuramente ReII Targaryen, un giovane insensibile che si ritrova a ricoprire una posizione di potere molto prima di essere pronto.vuole fare un buon lavoro, ma non ha praticamente nulla in termini di esperienza e ha una fiducia non meritata. Non solo ha fatto ridere – mi è piaciuto molto che abbia nominato i suoi tre idioti compagni di bevute nella Guardia Reale – ma ci ha regalato molto pathos. Il suo giovane figlio è stato ucciso e vederlo cercare di guidare il disastro in arrivo senza una guida è stato straziante. E nell’episodio più recente,è volato in battaglia in cima al suo drago Sunfyre, entrando ancora una volta a gamba tesa e ricevendo una scarica di fuoco di drago per il disturbo.