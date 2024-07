GD sostiene la Garisenda Donato mezzo milione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) L’azienda GD del gruppo industriale Coesia ha500mila euro per finanziare i lavori di restauro in corso alla. Un nuovo contributo per il salvataggio della torre che porta il tesoretto già raccolto dal Comune in donazioni dirette a 4,3 milioni di euro, più altri 500mila promessi. La ditta, parte del gruppo bolognese leader nell’ambito delle soluzioni industriali e imballaggio e guidata da Isabella Seràgnoli, ha ricevuto anche i ringraziamenti dal sindaco Matteo Lepore: "Un ulteriore segno di attenzione verso la nostra città e un contributo che ci consentirà di affrontare con serenità la messa in sicurezza e il restauro della". Il richiamo di chi si occupa del restauro della più piccola tra le Due Torri, dunque, è pazienza.