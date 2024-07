Cellulari vietati in classe Grassucci Skuola net | Il problema è un altro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 luglio 2024) Daniele, co-founder e direttore di.net, commenta in esclusiva ai nostri microfoni la decisione di vietare l’utilizzo deiin. Stop aiin. Con una circolare il ministro Valditara conferma il divieto dell’utilizzo degli smartphone fino alle scuole medie anche per scopi didattici. Una decisione che sta facendo molto discutere, ma, secondo un sondaggio da parte di.net, molto apprezzata dai genitori. Smartphone – cityrumors.it – foto PixbayE noi in esclusiva abbiamo sentito Daniele, co-founder e direttore di.net, per commentare il sondaggio e capire se questa norma sarà di facile attuazione oppure no.: “Il realenon sono i” Smartphone – cityrumors.