Cassa integrazione per caldo eccessivo quando si può ottenere? Condizioni e limiti

(Di sabato 13 luglio 2024) I cambiamenti climatici e gli aumenti di temperatura nella stagione estiva possono nuocere seriamente alla salute di non pochi lavoratori. Basti pensare – ad esempio – a coloro che lavorano nei campi, nei trasporti, nella produzione di materiali, sulle strade o nell’edilizia. Secondo quanto indicato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro – Oil, nel mondo almeno 2,41 miliardi di lavoratori sono esposti ogni anno a caloredurante l’attività, mentre vi sono circa 22,85 milioni di infortuni sul lavoro e quasi 19mila decessi dovuti alle temperature troppo alte. Non solo. Inail stima che in Italia, annualmente, siano più di 4mila gli infortuni legati ale il pericolo è che in futuro la situazione possa peggiorare. In considerazione di ciò, che tipo di tutela è prevista attualmente per i lavoratori? Quali strumenti sono stati predisposti contro il? Di seguito ne parleremo e vedremo quali sono le norme a diretta tutela dei lavoratori, ma anche coglieremo l’occasione per ricordare che cosa l’Inps ha precisato in materia diper alte temperature.