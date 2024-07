Amichevoli Parma sconfitto dal Lugano per 3-1 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Non è buona la prima per il, che nella comunque probante amichevole estiva contro il, prima uscita stagionale dopo i giorni iniziali di ritiro, subisce il ko per 3-1 allo stadio Cornaredo. I ragazzi di Pecchia giocano una brutta partita e concedono tantissimo agli svizzeri, che vanno a segno al 1? su rigore con Aliseda, poi al 14? con Cimignani, quindi nella ripresa col sigillo finale di Mahou, poi al 90? il gol della bandiera a opera di Partipilo. Tanto da migliorare, dunque, per i crociati, e ci sarà tempo prima dell’avvio di stagione tra Coppa Italia e Serie A col trittico Fiorentina-Milan-Napoli. L’amichevole comincia nel peggiore dei modi per il, visto che dopo pochissimi secondi la squadra di Pecchia finisce sotto nel punteggio.