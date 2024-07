Troppo filo-Putin | il Pd mette il veto sul reintegro del premier slovacco Fico nei Socialisti Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si è arenata definitivamente la trattativa che, come riportato anche da Ilfattoquotidiano.it, andava avanti da settimane in Ue tra il gruppo deie Smer, il partito del primo ministro, Robert, per undopo la sospensione per l’accordo di governo con l’estrema destra. L’obiettivo era quello dire insieme più seggi possibili a sostegno di Ursula von der Leyen e, di conseguenza, al ticket che comprende anche il portoghese Antonio Costa al Consiglio Ue. Ma da quanto risulta a Ilfattoquotidiano.it tutto è naufragato a causa dell’opposizione ferma di un partito in particolare: il Pd. Già mercoledì la co-fondatrice del partito ed europarlamentare Monika Be?ová aveva proposto di interrompere le trattative coi: “Ho informato i miei colleghi di Smer-SD che non negozierò più con ieuropei – ha scritto la politica slovacca sul suo proFacebook – Dopo tre settimane di dibattiti, è evidente che non sono interessati a nessuna opinione o dibattito sul futuro, ma solo alle loro posizioni e al fatto che Costa diventi presidente del Consiglio per cinque anni”.