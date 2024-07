Traffico Roma del 12-07-2024 ore 10 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024) sulla A1-napoli per un veicolo in fiamme e si è formata una coda di 4 km tra Frosinone Ceprano verso rallentamenti sul Raccordo Anulare ma dovuti alintenso tra la diramazionesud e la carreggiata interna file in entrata asulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e poi sulla Salaria da Villa Spada alla tangenziale est incidente sulla tangenziale est code tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico per alberi pericolanti ancora chiusa via Collatina tra via delle Cerquete via Celestino Rosatelli resta chiusa per smottamento via Ardeatina tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese