Temptation Island finisce male per Lino | Maika lo asfalta così

(Di venerdì 12 luglio 2024) News Tv. Durante la puntata di ieri, giovedì 11 luglio 2024, diè stato dato ampio spazio alla coppia formata dae Alessia, già protagonisti delle scorse puntate. È stata Alessia a contattare il programma, sospettando i presunti tradimenti da parte del suo fidanzato.si è contraddistinto sin da subito per il suo atteggiamento da farfallone con le tentatrici. Alessia ha già chiesto più volte il falò ma lui ha rifiutato, probabilmente per godersi la vacanza in compagnia delle belle ragazze. Qualcosa però è cambiato nella puntata di ieri di, quando una delle tentatrici,ha sbottato contro. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Fedez, l’annuncio dall’ospedale sulle sue condizioni Leggi anche: Gravissimo lutto per Barbara D’Urso: “Sempre stato al mio fianco” “”, la relazione trae la tentatrice, una volta arrivato in Sardegna, non ha perso tempo ed ha subito trovato una tentatrice a cui legarsi.