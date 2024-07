Tempesta d' amore anticipazioni italiane | Eleni sconvolta da una rivelazione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una sconvolgentecambierà per sempre l'esistenza di, come annunciano led'relative ai prossimi episodi italiani. Intanto, Alexandra si prodigherà affinché Markus non venga condannato ad una pena detentiva, ma la decisione della donna farà arrabbiare Christoph. Quest'ultimo, in particolare, sarà certo che il rivale non gli permetterebbe mai di formare una famiglia con Alexandra ede, messo con le spalle al muro, ricatterà la sua amata dicendole che se farà scarcerare il marito, lui confesserà alla figlia di essere il suo vero padre. Alexandra, sua volta, andrà in escandescenze di fronte al ricatto di Christoph. Tuttavia, dopo aver incontrato il suo ex marito in prigione, capirà che le paure di Saalfeld sono fondate e intimerà a Markus di sparire se lei riuscirà a farlo uscire dal carcere.