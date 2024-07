Suicide Squad e Rise of the Tomb Raider gratis su PC con gli Amazon Prime Day 2024

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha intenzione di celebrare iDayproponendo agli abbonati al servizio tre giochi per PC decisamente interessanti e meritevoli di attenzione: si tratta nello specifico: Kill the Justice League,of the: 20 Year Celebration e Chivalry 2. Come leggiamo sul post ufficiale condiviso dastessa, quasi tre titoli in regalo saranno riscattabili da tutti gli abbonati addal 16 al 18 Luglio. Inoltre è importante precisare che i giochi in questione saranno giocabili per sempre una volta riscattati ed aggiunti alla propria libreria digitale su Epic Games Store. Per questo motivo quindi è necessario riscattare: Kill the Justice League,of the: 20 Year Celebration e Chivalry 2 sull’Epic Games Store (ragion per cui non su Steam, GOG ecc) fra il 16 ed il 18 luglio, di conseguenza durante l’intero periodo delDay di