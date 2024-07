Sausage Party | Cibopolis la recensione | 50 sfumature di cibo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 luglio 2024) La serie:: Foodtopia), 2024. Creata da: Seth Rogen, Evan Goldberg, Conrad Vernon. Cast: Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, Edward Norton, Sam Richardson, Will Forte, David Krumholtz, Natasha Rothwell, Yassir Lester. Genere: commedia, animazione. Durata: 30 minuti ca./ 8 episodi Dove l’abbiamo visto: su Prime Video, in lingua originale. Trama: Gli alimenti cercano di creare una propria comunità di stampo utopistico, ma la cosa si rivela molto complicata. A chi è consigliato? A chi ama ile il sesso, e non per forza in quell’ordine. E se la solita premessa per un film per famiglie avesse implicazioni più disturbanti? Da quell’idea nacque, nel 2016, il film– Vita segreta di una salsiccia, scritto e prodotto da Seth Rogen che prestava anche la voce a Frank, un würstel che scopre la tremenda verità su quello che succede una volta che illascia il supermercato.