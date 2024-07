Pallamano A Gold Macagi Cingoli ecco il giovane centrale Diego Somma

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilsiciliano, classe 2006, nella passata stagione ha giocato in Acon il Trieste. “Con lapossiamo far bene. Non vedo l’ora di cominciare: forza!”, 12 luglio 2024 –è un nuovo giocatore della. Ilsiciliano, classe 2006 dal Trieste, è una delle promesse dellaitaliana. Sarà a disposizione di coach Sergio Palazzi per la stagione 2024-2025. Chi èNato a Catania nel 2006,è cresciuto nel settore giovanile dell’Aetna Mascalucia. Nel 2023-2024 ha accettato la chiamata del Trieste e ha debuttato in Serie A. Nel 2023, inoltre, è stato selezionato dal dt della Nazionale Trillini per un raduno degli Azzurri Under 17 a Chieti in vista del torneo “Interpoles 2023” e della Youth League”.