Muon presenta le ultime innovazioni per le bici elettriche a Eurobike 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) FRANCOFORTE, Germania, 12 luglio/PRNewswire/Recentemente, il rinomato marchio europeo diclettehato la sua gamma completa dicletteintelligenti all'avanguardia a. I modelli in evidenza includevano e-bike per pendolari, urbane e gravel leggere. Essendo un marchio in rapida crescita,ha messo in evidenza il suo knwo-how e il suo spirito innovativo ai professionisti del settore e ai distributori in questo evento di prim'ordine., la principale esposizione mondiale dellacletta, attira ogni anno visitatori e commercianti diclette da tutto il mondo per discutere letendenze del ciclismo e dell'eco-mobilità. Questo evento ha fornito auna piattaforma per mostrare gli ultimi prodotti e l'ha aiutata a connettersi e interagire con la comunità globale di e-bike.