LIVE Olanda-Italia 0-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | punto prezioso ma arbitra non all’altezza e folle rigore negato alle azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.47 Le combinazioni come può qualificarsi l’: deve vincere contro la Finlandia. Nel caso di pareggio contro la nazionale finlandese, l’deve battere la Norvegia. Tutte le altre combinazioni portano solamente ai playoff. 22.44che viene pesantemente penalizzata ddecisionili,per braccio netto di Spitse, nel finale espulsione assurda anche di Bonfantini per doppio giallo. Si decide tutto nello scontro contro la Finlandia dove lesono padrone del proprio destino. 96? Finisce la partita,0-0. 94? Espulsione per Bonfantini per doppio giallo. Decisione assurda, in scivolata la giocatrice azzurra aveva toccato il pallone.