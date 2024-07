L’Inter fa chiarezza sul caso Carboni e nel frattempo piazza altre pedine! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024)lavora per la cessione di alcuni giovani apprezzati nel mondo del nostro calcio. I nerazzurri si muovono tra cessioni e posizioni ribadite con. LA CHIUSURA –sta per completare una serie di operazioni in uscita riguardanti i suoi giovani. In particolare, il club meneghino cederà il portiere Filip Stankovi? in prestito, Gaetano Oristanio al Venezia a titolo definitivo per 5 milioni di euro, Mattia Zanotti al Lugano per 2 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, Sebastiano Esposito in prestito con diritto di riscatto all’Empoli e il fratello Francesco Pio a una tra Sampdoria e Spezia. Il circuito delle cessioni dei giovani si inserisce nel contesto della volontà di incassare laddove possibile e di creare asset futuri negli altri casi.