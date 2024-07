JP Morgan la più importante banca del mondo incorona MFE Pier Silvio Berlusconi | Vogliamo creare il primo broadcaster europeo – Video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 12 luglio 2024) JP, la piùd’affari del, crede nel progetto Media for Europe, tanto da alzarne in rating nell’immediato, senza escludere ulteriori incrementi. Una fiducia dettata anche dalle favorevoli prospettive di crescita nel mercato della raccolta pubblicitaria e che spinge le azioni del gruppo e delle sue controllate in alto anche in borsa fino ad un più 10%. Entusiasta della fiducia accordata. JPcrede nel progetto Media for Europe: le parole di, amministratore delegato del Gruppo televisivo Mediaset, è intervenuto al TG5 per ricordare i valori che hanno dato modo a JPdi siglare la fiducia verso MFE: “Abbiamo già fatto molto, abbiamo poco fa consolidato la nostra televisione spagnola, siamo cresciuti al 30% delgruppo televisivo in Germania.