Inps bando di concorso per ospitalità residenziale | a chi è rivolto

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’ha indetto un nuovodiper l’assegnazione di contributi finalizzati all’iscrizione presso i Collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti dal Mur e le strutture CampusX di Chieti, Roma e Bari. Questi contributi sono destinati ai figli od orfani degli iscritti a specifiche gestioni previdenziali, per l’anno accademico 2024-2025.di: a chi spettano i contributi Ildelnon è aperto per tutti gli studenti, a differenza di borse di studio o borse per l’Erasmus. Ci sono infatti alcuni requisiti specifici da rispettare. Ila figli od orfani ed equiparati di specifici gruppi di iscritti e pensionati. Nello specifico iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali: categoria che comprende i dipendenti attivi che contribuiscono a un fondo specifico gestito dall’per prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (Fondo credito): che include i pensionati che hanno lavorato nel settore pubblico e sono utenti del fondo credito gestito dall’; iscritti alla Gestione Magistrale: gruppo che si riferisce ai dipendenti e pensionati che appartengono alla gestione previdenziale specifica per il personale della magistratura; iscritti alla Gestione Postelegrafonici: che omprende coloro che sono iscritti alla gestione previdenziale dedicata ai lavoratori del settore postale e delle telecomunicazioni.