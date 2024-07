I capelli non sono in grado di difendersi da soli | ecco come proteggerli

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 12 luglio 2024) Acqua salata, raggi solari e clorotra i peggiori nemici della chioma. Saperproteggere idal sole e dal mare è fondamentale per non dover ricorrere a misure di emergenza una volta rientrati in città. Nell’ottica di prevenire eventuali problemi al colore, ma soprattutto per l’integrità dei fusti, l’estate necessita di una hair care routine ad hoc che preservi il patrimonio capillare. Allo stesso modo in cui facciamo il cambio degli armadi con il cambio di stagione dovremo quindi fare lo stesso con i prodotti per iin estate. Questo significa che aggiungere uno spray protettivo prima di andare in spiaggia non è sufficiente.