Guida TV Sky Cinema e NOW | Mamma mia! Venerdi 12 Luglio 2024

(Di venerdì 12 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301), "mia!" ti porterà nelle atmosfere festose del musical basato sulle canzoni degli Abba. Con Meryl Streep e Pierce Brosnan, segui la storia di Sophie che, per il suo matrimonio, invita tre ex amanti di sua madre nella speranza di scoprire chi è il suo vero padre. Su SkyDue HD (canale 302), alle 21:15, puoi vedere "The Untouchables - Gli intoccabili", un capolavoro diretto da Brian De Palma con Kevin Costner, Robert De Niro e Sean Connery, premiato con un Oscar e un Golden Globe. Ambientato nella Chicago degli anni '30, una squadra speciale cerca di incastrare il famigerato gangster Al Capone.