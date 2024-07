Gaffe a raffica di Biden | Vi presento Putin ma era Zelensky E chiama Kamala Harris Trump

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Sono la persona più qualificata, quella con più possibilità di battere Donald”, affermanonostante gli strafalcioni ad oltranza dirante la conferenza stampa al termine del vertice Nato a Washington. “E ora viil presidente dell’Ucraina, che non so dirvi se abbia più coraggio o determinazione. Presidente”. Il gelo scende per lunghi istanti nella sala. E Volodymyrj, due passi indietro, appare visibilmente in imbarazzo. Per l’entità di un lapsus simile, il tutto viene ripreso piuttosto bene.si accorge subito dell’errore e si corregge: “Nonè quello che lui batterà. Presidente”. Era la conferenza stampa più attenzionata dai media degli ultimi decenni, dati gli infiniti interrogativi sulle condizioni psico-fisiche del presidente Usa.