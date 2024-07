Fedriga ' su liste attesa lese competenze controllo a Regioni'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) "Condividiamo l'obiettivo di combattere led': è una priorità dellee non solo del governo e ci auguriamo che nella conversione del decreto si possa giungere a un'intesa. La proposta che abbiamo fatto non è l'abolizione dell'articolo 2 ma una riformulazione". Lo ha precisato il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle, Massimiliano, in merito alla bocciatura da parte delledel decreto sulled'. L'attuale articolo 2 perlede "ledelle" per questo "abbiamo proposto di formulare un emendamento che crei nuclei die valutazione all'interno delle singole".sottolinea che la riformulazione dell'articolo 2 è stata consegnata al governo "in una logica di assoluta alleanza istituzionale e lealtà collaborativa".