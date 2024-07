Doppia doccia fredda sul Pil | la crescita è moderata e fiacca

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024), in qualunque modo la si voglia chiamare, laitaliana continua a essere minima. Hanno ben poco da festeggiare il governo e il ministero dell’Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti, di fronte agli ultimi dati sullo stato dell’economia del nostro Paese. Le prime previsioni sono quelle della Banca d’Italia, nel suo bollettino economico: vengono confermate le stime di giugno e nel 2024 è attesa unadel Pil dello 0,6%, per poi salire allo 0,9% nel 2025. Nel secondo trimestre laè stata “a ritmo moderato”, secondo l’analisi della Banca d’Italia, dopo il +0,3% dei primi tre mesi dell’anno. A spingere lasono soprattutto i servizi e, in particolare, il turismo, con un peso molto rilevante degli arrivi di stranieri.