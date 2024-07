Dancing Movie Stars | danza e cinema si incontrano tra Roma e Teramo

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dal 20 al 25 luglio 2024, le città disaranno il palcoscenico di un evento unico nel suo genere: il festival “”, una manifestazione che vuole rendere omaggio allae al, esplorando i contributi di figure leggendarie come Ida Rubinštejn, Martha Graham e Pina Bausch attraverso le opere di registi rinomati come Wim Wenders, Peter Glushanok e Gabriellino D’Annunzio. La rassegna diffusa è organizzata dalla FondazioneTre Teatro Palladium in collaborazione con l’Accademia Nazionale di, il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell’Università die il Comune di, e vedrà alternarsi performance, proiezioni e talk dedicati all’intreccio tra la settima arte e la disciplina coreutica.