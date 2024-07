Caso Morgan l’artista cerca un accordo economico

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si attendono sviluppi Si attendono sviluppi intorno aldi Marco Castoldi, in artecoinvolto nel processo per stalking e diffamazione nei confronti di Angelica Schiatti. Su Instagram, con un messaggio poi cancellatoè tornato a difendersi. «La gogna mediatica contro uno, sempre il solito, ma perché non mi lasciate stare? Ma lo capite che il perseguitato sono io o vi è così difficile fare due più due e che siamo di fronte ad una persona che vuole il successo sfruttando la notorietà altrui? Mi chiamate stalker? Ma che vuole sta gente da me? Brillino di luce propria se ne hanno, e lascino in pace chi hanno torturato e ingannato»., parlano gli avvocati Intanto, gli avvocati con un comunicato hanno smentito le accuse di revenge porn e stannondo di trovare un, dopo aver offerto 15 mila euro alla Schiatti.