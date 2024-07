Captain America 4 nel trailer del film Marvel Sam Wilson e il presidente Ross affrontano una grave minaccia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha rilasciato il primodi: Brave New World, quartosolista dedicato alla figura del supersoldato, che vedrà nei panni del protagonista Sam ‘Falcon ‘(Anthony Mackie) che, dopo le tragiche vicende di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame ha raccolto l’eredità del suo amico e mentore Steve Rogers, indossando il (rinnovato) costume da Capitan, pronto per affrontare nuove avventure All’interno del breve ma adrenalinico teaser, Sam viene ricevuto nello studio ovale dal neo(con tanto di battuta relativa al repentino cambio d’aspetto, come vedremo sotto); l’ex militare vorrebbe assoldare il nuovocome braccio destro per implementare una politica governativa d’impatto; all’improvviso, però, un attentato alla vita del Commander in Chief rimescola repentinamente le carte in tavola; nell’entourage delc’è una talpa, o peggio? Sam si metterà in azione per scoprirlo, non senza difficoltà e con un nemico inaspettato da affrontare Al momento, non si hanno ulteriori informazioni sulla trama e sul cast del, specie in riferimento al cattivo; certa, come detto, come mostrato al CinemaCon di Las Vegas, la presenza di Harrison Ford nei panni del‘Thunderbolt’(il personaggio era stato precedentemente interpretato da William Hurt, scomparso nel 2022;) all’interno della pellicola, assisteremo anche all’avvento di Hulko, mutazione dello stesso, in previsione dell’arrivo nelle sale, a fine 2025, di Thunderbolts*; confermati anche Liv Tyler nei panni di Bettye Tim Blake – Nelson nel ruolo del Capo.