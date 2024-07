Cabal-Inter la Juventus si mette di mezzo La situazione – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’ha trovato in Juanil sostituto di Buchanan. Il difesnore del Verona è il primo sulla lista di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni contatti più stretti tra il club e l’entourage, ha spiegato Alfredo Pedullà a Sportitalia. Ma occhio anche alla. DIFESA – L‘continua a guardare con attenzione ai nomi in difesa per sistemare il pacchetto arretrato e provare così a definire il mercato in entrata per quanto riguarda questo settore. Simone inzaghi, ha spiegato Alfredo Pedullà a Sportitalia, ha avallato l’operazione con l’Hellas Verona per quanto riguarda Juan. L’, nelle vesti di Piero Ausilio, ha avuto un nuovo contatto con il club veneto. Sarà un’operazione di circa 10 milioni, ma bisogna capire bene la formula.