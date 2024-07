Bozzoli in cella sotto choc e sorvegliato a vista Sarà trasferito in un altro carcere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 12 luglio 2024) Entro 36 ore GiacomodalCanton Mombello a un'altra struttura, probabilmente a Opera, nel Milanese. Il 39enne èe l'impatto con il penitenziario bresciano - il più sovraffollato d'Italia - sarebbe stato troppo pesante. L'uomo ha trascorso la prima notte non nello spazio "nuovi arrivi", come avviene solitamente, ma in unasingola e. Al suo arrivo nelcittadino erae la scelta della Sorveglianza a- con un agente fisso che lo ha controllato tutta la notte - sarebbe stata dettata dal pericolo che potesse compiere atti autolesionistici. Oggi ha chiesto informazioni su come poter incontrare il figlio. Il 39enne è stato arrestato ieri, dopo 11 giorni di latitanza scattati dopo la condanna in via definitiva per l’omicidio dello zio Mario e la distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno, l'8 ottobre 2015.