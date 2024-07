Ballando con le Stelle svelato un nuovo concorrente ufficiale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 luglio 2024) Stando ad alcune indiscrezioni Furkan Palali di Terra Amara lo avremmo dovuto vedere al Grande Fratello di Alfonso Signorini, invece il bell’attore turco a quanto pare non era in trattativa con Mediaset, ma con Rai1 percon le. A rivelarlo è stato Davide Maggio. “DavideMaggio.it è in grado di ampliare la lista di concorrenti della prossima edizione dicon leanticipando unnome. In pista scenderà Furkan Palali, meglio conosciuto come Fikret di Terra Amara”. Una vera bomba, dato che il pubblico di Terra Amara è trasversale e l’attore lo conoscono sicuramente pure le sciure di Rai1. “Per il cast della nuova edizione, Milly Carlucci ha deciso quindi di attingere anche da Canale 5”, continua Davide Maggio, “inserendo un personaggio meno familiare per il pubblico di Rai 1.