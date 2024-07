Aziende italiane eco-friendly come si rinnova l’industria tessile

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 luglio 2024) La differenza tra greenwashing e marketing sostenibile è la stessa che intercorre tra un laghetto in giardino e un lago di montagna. È sempre uno specchio di acqua dolce con qualche pesciolino che ci nuota dentro, ma uno è tenuto in piedi da un sistema che impedisce all’acqua di stagnare, l’altra è parte integrante della natura che lo circonda. Non tutti i brand fanno green markteting, cioè si impegnano davvero per impattare poco o nulla sull’ambiente, tanti invece creano strategie di marketing di pulizia verde perché hanno capito che il mercato punta in quella direzione. Basta una spunta verde, un logo, un packaging a fare la differenza? No. Al contrario usare materiali riciclati e riciclabili, ridurre il consumo energetico e di acqua, garantire un servizio di riparazione per evitare il rifiuto sono azioni sostenibili didavvero eco-