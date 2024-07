Agente Di Lorenzo | Mai voluto lasciare Napoli Amore morboso per il club e i tifosi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’di Dichiarisce la situazione: nessuna trattativa con la Juventus, forte legame con. Il 22 luglio incontro con la stampa per spiegare tutto. Giuffredi: “Il malumore di Di, ecco le vere ragioni Mario Giuffredi,di Giovanni Di, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 per fare chiarezza sulla situazione del capitano del, dopo la lettera scritta dal giocatore ai. Le sue parole gettano nuova luce sulle recenti vicende e sul futuro del terzino azzurro. Giuffredi ha spiegato il recente stato d’animo di Di: Se Diha esternato un suo malumore non l’ha fatto perché voleva andare via ma perché era sconfortato, l’ha detto lo stesso presidente. Si è sentito solo a un certo punto, non è facile lo stato d’animo di un ragazzo.