Vannacci indigesto | la vicepresidenza dei Patrioti al generale imbarazza Marine Le pen

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’indigeribilità politica è un’arte sottile ma ilRoberto, fresco di elezione come europarlamentare della Lega, sembra averla elevata a livelli inaspettati, riuscendo a risultare sgradevole perfino aLe Pen. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: Jean-Philippe Tanguy, figura di spicco del Rassemblement National e vicecoordinatore della campagna presidenziale di Le Pen nel 2022, ha dichiarato senza mezzi termini che i lepenisti “si oppongono” all’elezione dia vicepresidente del nuovo gruppo europeo dei. Le dichiarazioni di Tanguy non sono da prendere alla leggera. Tanguy è un pezzo grosso che avrebbe dovuto ricoprire un ruolo ministeriale in caso di vittoria del RN alle recenti legislative francesi.