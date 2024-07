Tutti i consigli per prevenire e trattare le scottature

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) Eritema solare (e rimedi): se hai la pelle chiara e sensibile, sai chee reazioni al sole possono essere per te un (grosso) rischio. E siccome siamo già in piena estate e cresce la voglia di tintarella, è bene partire con il piede giusto facendo molta attenzione nel gestire al meglio l’esposizione solare. Sei davvero sicuro di prendere il sole nel modo giusto per evitare l’eritema? Scoprilo continuando a leggere questo articolo! Eritema solare: di cosa parliamo Come sempre, facciamo chiarezza: quando parliamo di eritema solare, intendiamo quella reazione infiammatoria cutanea acuta che fa seguito a una eccessiva esposizione al sole o ad altre fonti di radiazioni ultraviolette come lettini abbronzanti o lampade per fototerapia. Nella maggior parte dei casi è un’ustione di primo grado che compare alcune ore dopo l’esposizione e raggiunge un picco a 12-24 ore con eritema ed edema intenso molto pruriginoso.