Tra dimensione militare e dimensione politica Così la Nato guarda la Russia

(Di giovedì 11 luglio 2024) NelPublic Forum che si svolge a Washington in concomitanza con il summit dell’Alleanza Atlantica sono numerosi i temi affrontati durante i vari panel. Tra i tanti, ce ne sono alcuni particolarmente rilevanti per ovvie ragioni. Uno di questi è senza dubbio la postura dell’Alleanza Atlantica nei confronti della Federazione Russa. Questo argomento è stato affrontato, con lenti diverse, attraverso differenti dibattiti della kermesse, che hanno ne toccato alcuni capisaldi. A partire dal fatto che la Federazione Russa continua ad essere una minaccia per l’Alleanza Atlantica. “Ogni strumento di potere inè orientato alla guerra, dal sistema mediatico a quello educativo, arrivando a quello economico e a quello politico”, ha detto la ministra degli esteri lettone (nonché ex-Assistant Secretary General for Public Diplomacy dell’Alleanza) Baiba Braže, secondo la quale “in questo momento non c’è una minaccia diretta verso di noi, poiché lasta combattendo in Ucraina, dove però sta apprendendo lezioni, e si sta adattando”.