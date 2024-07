Tentatore di Temptation beccato con una fidanzata | quale coppia scoppierà

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 11 luglio 2024) Non soltanto Ludovica e Christian, aIsland potrebbe essere sta un’altra. Il noto youtuber Cristiano Cervigni ha lanciato uno scoop, perché una sua cara amica ha visto iltoscano Simone Dell’Agnello da un meccanico a Tirrenia insieme ad una delle fidanzate diIsland. Grazie al video delle anticipazioni della terza puntata di, Cristiano ha capito che lain questione sarebbe Siria. Questo significherebbe che la storia tra la ragazza e Matteo è arrivata al capolinea. “Ho un mega scoop, in questa edizione del programma c’è untoscano di nome Simone, più precisamente lui è di Tirrenia. Voi sapete che sono toscano e in Toscana ho molti amici. Una mia amica mi ha chiamato per dirmi ‘abbiamo visto dal meccanico Simone, in compagnia di una delle fidanzate diIsland’.