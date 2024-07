Siena prove del ’cigno’ all’alba in Piazza Maggiore sicurezza per la mossa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024), 11 luglio 2024 – Ore 6,del Campo. Operai a lavoro. Pochi senesi in giro. C’è chi si accorge che si sta armeggiando intorno al meccanismo di sgancio del canape. Senza farci però troppo caso. In realtà, come dimostra il video che pubblichiamo, è in corso un esperimento interessante. Si prova ilinventato da Walter Bianciardi. E’ il 14 agosto 2018. Quasi sei anni fa, dunque. Da allora di strada ne ha fatta il marchingegno che viene usato in tutti i paliotti d’Italia, tranne che a. Va bene a Mociano e Monticiano, per l’addestramento nell’ambito del Protocollo equino, non per le Carriere del 2 luglio e del 16 agosto. Avvantaggia troppo in partenza chi si trova nelle posizioni basse, il doppio sgancio di Bianciardi. Questo il ritornello spesso emerso nelle riunioni a porte chiuse fra addetti ai lavori.