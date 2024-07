Serie C girone C | tre le regioni più gettonate dalle squadre per i ritiri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono Calabria (3), Abruzzo (3) e Umbria (3) lepreferitedelC diC che hanno tutte scelto di rimanere al centro-sud per svolgere la preparazione estiva.anche Lazio (2), Basilicata (2), Campania (2) e Puglia (1) con la sola Juventus Next Gen., ovviamente, che effettuerà il ritiro estivo al Nord sfruttando le proprie strutture della Continassa. Quasi tutte lehanno già riacceso i motori mentre altre lo faranno a breve. Situazione ancora non definita, invece, per Turris e Messina alle prese con i rispettivi passaggi alle nuove proprietà. Anche l’Az Picerno non ha ancora comunicato dove effettuerà il ritiro, ma non è da escludere (come lo scorso anno) la scelta del proprio impianto sportivo, di recente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione per ottenere la certificazione Fifa Quality Pro per il manto erboso.